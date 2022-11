Cher estrena romance con hombre 40 años menor y responde a las críticas

La cantante de "Believe" recurrió a Twitter para hacer frente a las críticas sobre la diferencia de edad de 40 años entre ella y su novio Alexander "AE" Edwards.

Cher, de 76 años, defendió su controvertido nuevo romance al publicar una foto pixelada de su novio ejecutivo musical de 36 años.

“Alexander”, lo subtituló, con un emoji de corazón.

La estrella de “Burlesque” posteriormente respondió a varios comentarios negativos que externan sus “sospechas de las verdaderas intenciones de Edwards con la cantante”.

"Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado... Es como soy", ha dicho, añadiendo que no nació ayer y que lo único que sabe con certeza es que "no hay garantías", fueron algunas de las frases que ocupó para responder tajantemente a sus seguidores.

“No nos estoy defendiendo. Los que odian van a odiar... No importa que seamos felices y que no molestemos a nadie", agregó en otro comentario.

La también actriz reveló que "todos" en su familia ya conocen a Edwards y él la trata "como una reina".

Segun algunas fuentes el romance comenzó cuando conoció al rapero en la Semana de la Moda de París, aunque el dúo no provocó rumores de citas hasta que salieron a cenar en Craig's en Los Ángeles el miércoles. La pareja fue fotografiada tomada de la mano cuando ingresaron al lugar.