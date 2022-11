Así fue como Ben Affleck dio el primer paso para regresar con Jennifer Lopez

Jennifer Lopez reveló que su ahora esposo, Ben Affleck, fue quien dio el primer paso para reavivar su amor.

“Siempre sentí que teníamos un amor real, un amor verdadero”, dijo la cantante a Vogue. ”La gente cercana a mí sabe que él fue una persona muy, muy especial en mi vida. Cuando nos volvimos a conectar esos sentimientos para mí seguían siendo muy reales”, agregó.

Lopez, de 53 años, dijo que Affleck, de 50, le envió un correo electrónico después de su separación de Ana De Armas a partir de ahí, siguieron hablando y comenzaron a salir.

Sin embargo, la cantante de "Let's Get Loud" señaló que reconectarse con un ex no siempre es una buena idea.

“No sé si recomiendo esto para todos, a veces se superan el uno al otro, o simplemente crecen de manera diferente”, dijo.

En su caso, ambos se perdieron de vista, hicieron vidas por separado y después se reencontraron.

“No es por desacreditar nada de lo que sucedió en todo ese tiempo, porque todas esas cosas también fueron reales. Todo lo que siempre quisimos fue llegar a un lugar de paz en nuestras vidas donde realmente sintiéramos ese tipo de amor que sientes cuando eres muy joven y te preguntas si puedes volver a tener eso. ¿Existe? ¿Es real? Todas esas preguntas que creo que todo el mundo tiene.

“Pasas por todas estas relaciones, y estás buscando y te estás conectando y te estás desconectando con la gente, y estás como, ‘Dios, ¿es así como es la vida? ¿Como un carrusel, una montaña rusa, una atracción de feria? Y luego se asienta’. Pero el camino hacia eso es un misterio para todos”.

JLo, quien canceló su compromiso con Alex Rodríguez en medio de rumores de engaño antes de reunirse con Affleck, también reflexionó sobre cómo está trabajando en sí misma para recuperarse de relaciones fallidas en el pasado.

“Tengo que perdonarme por las cosas que hice de las que no estoy orgullosa, las malas decisiones que tomé. El amor propio se trata realmente de límites. Aprender con qué te sientes cómodo y poner límites, sin tener miedo de las consecuencias”, explicó.

La actriz de “Estafadoras de Wall Street” agregó que la mejor manera de asegurarse de que las cosas funcionen es “cuidar” de uno mismo.

“Saber que si te cuidas a ti mismo, todo saldrá bien, que la gente te tratará como quieres que te traten y tu vida irá bien, durante mucho tiempo, yo estaba como, '¡Sí, haz lo que quieras! Puedo soportarlo, estaré aquí, porque soy muy fuerte y estaré bien'. Poco a poco, va golpeando tu autoestima, tu alma”, confesó.

Jennifer se casó con Ben en julio de 2022 en Las Vegas y tuvo una segunda boda en su propiedad de Georgia en agosto . Ella dijo que unir a sus familias ha sido un “proceso”.

La artista comparte a los gemelos de 14 años, Max y Emme, con su exesposo Marc Anthony, mientras que el actor y su exesposa, Jennifer Garner, tienen tres hijos: Violet, de 16, Seraphina, de 13 y Samuel, de 10 años.

La estrella latina llamó a Affleck "un co-padre increíble" y dijo que "trabajan muy bien juntos", pero que sus hijos adolescentes todavía se están adaptando.