Filtran videos de la exnovia de Nicky Jam haciéndole brujería para que vuelva con ella

La exnovia de Nicky Jam, Génesis Aleska, se rehúsa a perder el amor del cantante por lo que decidió recurrir a la brujería para conseguir que regrese con ella.

Recientemente se filtraron una serie de videos en donde se le ve haciendo una videollamada con una presunta santera.

En las grabaciones se escucha a la modelo pidiendo que el intérprete de “Travesuras” sólo pueda pensar en ella y que no pueda tener relaciones sexuales con otras mujeres, sólo con ella.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, son algunos de los conjuros que se escuchan.

En otro clip ambas tienen una plática muy reveladora, pues la hechicera le asegura que el cantante es malo en la cama a lo que la venezolana confirma.

Después de que los videos salieron a la luz Génesis ha sido blanco de burlas y críticas por parte de los cibernautas.

“Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”, escribió en redes sociales.

La reacción Nicky Jam

El reguetonero tomó las cosas con mucho humor y sólo compartió una historia en su Instagram con la frase: “Yo viendo los mensajes de brujería en el DM”.