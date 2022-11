 Ella es la actriz por la que Gabriel Soto habría terminado con Irina Baeva

Los rumores en torno a la separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto cada vez son más grandes, y es que como muchos saben ya tiene un tiempo que no se les ve juntos y además no comparten nada de ellos en las redes sociales.

Como muchos recordarán esta es una de las relaciones más polémicas del medio del espectáculo mexicano, ya que cuando ellos iniciaron su romance, se dice que Gabriel le fue infiel a Geraldine Bazán.

Y aunque parezca irónico, hoy el karma podría estar cobrándoles la cuenta, ya que recientemente se dio a conocer qué Gabriel Soto habría estado saliendo otra mujer.

Por la información que se tiene hasta el momento, se sabe que la mujer con la que está relacionado el actor se llama Sara Corrales, quien sería su compañera de trabajo y “pareja” en la telenovela “Mi camino es amarte”.

A ambos se les comenzó a relacionar luego de que en la red circulara un video en donde se le ve a Sara y a Soto bailando de lo más felices.

Por supuesto que ante la escena, las especulaciones no se hicieron esperar por parte de los internautas, ya que comenzaron a asegurar que la razón por la que la relación se estaba acabando entre Irina y el actor, era por la llegada de Corrales.

Sara Corrales sale en su defensa

Ante los rumores, ni Irina ni Gabriel han salido a dar declaraciones, pero quien si no quiso quedarse callada fue Sara, ya que explicó todo sobre el video que se hizo viral y que la vinculó en una relación amorosa con el ex de Geraldine Bazán.

“Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo el mundo, y la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto”, dijo Sara en una entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, Corrales aseguró que no es la primera vez que la vinculan con alguno de sus compañeros del medio artístico.

“Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente, y empiezas ya a disfrutar de todos estos chismes que se inventan”, manifestó al respecto.

Finalmente, la intérprete de 36 años aseguró que gracias a un video en el que aparecen bailando juntos es que surgieron los rumores de su presunta relación con el mexicano de 47, que es su compañero en la telenovela “Mi camino es amarte”.

“Ese video que se filtró fue muy divertido porque fue en medio de las grabaciones, o sea, estamos en un corte a comer, y nos pusimos a bailar todos, entonces fue un concurso de baile, y todos salimos bailando, entonces ¿de dónde sacan esto?, no fue ni siquiera un video discreto”, remató.

