Mabel Cadena representa a México en Black Panther y se convierte en la invitada especial en De Película

La actriz mexicana Mabel Cadena llega a Black Panther: Wakanda Forever y no podemos estar más orgullosos de nuestro talendo nacional. Mira la entrevista exclusiva este viernes 11 de noviembre a las 2:30 pm por el Facebook Live de LOS40.

La mexicana dijo que fue una gran sorpresa cuando recibió la llamada de la producción: “mi agencia me dijo de la oportunidad, la vi como un ejercicio, jamás pensé en quedarme, hice la audición en maya, en español e inglés, la mandé y me sorprendí cuando meses después me pidieran todas mis habilidades físicas, cuando me dijeron eso le comuniqué a mi equipo de que ahora sí íbamos con todo. Fue como recapitular todo el material de mi trabajo físico a lo largo de estos 11 años”, dijo.

Cadena agrega que trabajar en la película la llena de orgullo: “Tuve que entrenar mucho, tanto física como mentalmente. Aprendí inglés y maya, porque es increíble, tenemos el lenguaje indígena por primera vez en una película como ésta. Eso me llena de orgullo y al mismo tiempo fue un reto, porque realmente es difícil la lengua maya”.