Emily Ratajkowski estaría de romance con el ex de una de las Kardashian

No ha pasado mucho tiempo y Emily Ratajkowski se ha vuelto a poner en la mira de todos.

Como muchos saben hace algunas semanas fue el tema de conversación de las redes sociales al anunciar su bisexualidad, y un poco antes, al dar declaraciones sobre lo que sentía luego de haberse divorciado por una infidelidad.

Esta vez, es el foco de todos al darse a conocer la noticia de que podría estar iniciando una relación amorosa con nada más y nada menos que Pete Davidson, el ex de Kim Kardashian.

Cabe señalar que este rumor se da a tan solo tres meses de que Kim y Pete anunciaran que habían terminado su relación sentimental.

Ahora, ha sorprendido a todos la noticia de que su corazón ha sanado y que está dispuesto a darle una nueva oportunidad al amor, al salir con Emily Ratajkowski, de 31 años de edad.

De acuerdo a lo revelado por un insider para el tabloide estadounidense US Weekly, Davidson y Ratajkowski están saliendo en plan romántico. Las celebridades cruzaron caminos luego de que un amigo en común los presentó. Según las declaraciones de la fuente, la pareja sólo ha salido unas cuantas veces, pero la química entre ellos es innegable y a Emily “le encanta” lo “gracioso” e “inteligente” que es Pete.

“Pete y Emily han estado hablando durante un par de meses. Están en las primeras etapas [de la relación], pero ambos se gustan mucho. Pete hace reír a Emily y a ella le encanta lo inteligente que es”, reveló el insider.

La noticia de un supuesto romance entre la modelo y el comediante llega un mes después de que Emily declarara en exclusiva para Harper’s Bazaar que ha estado disfrutando de su soltería y las citas después de su divorcio con Sebastian Bear-McClard, de quien se separó en julio del presente año debido a rumores de infidelidad.

“Fue difícil para mí tener una cita con alguien y pensar en cuánto me gustaba o no. Había estado pensando en cómo me percibían, qué querían de mí, qué significaba esto sobre mi autoestima… Ya no tengo eso. Así que ahora es muy divertido ir a cenar con alguien y decir: ‘Genial. Realmente disfruté estas partes de ellos. Realmente no me gustaron estas otras partes’”, expresó la también actriz.

¿Qué opinas, estarán saliendo?