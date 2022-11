Pokémon Escarlata y Púrpura, una aventura de mundo abierto en Paldea

The Pokémon Company ha llegado con una nueva entrega que busca ofrecer tintes diferentes a la serie, conservando algunas dinámicas que la hacen única, por ello, aquí te contamos todo sobre Pokémon Escarlata y Púrpura, un juego exclusivo de Nintendo Switch.

Una fórmula de exploración con oleadas de nuevos Pokémon

Este título es un RPG de combate por turnos, que utiliza aspectos de mundo abierto y los combina con ligeros toques de fabricación de objetos, lo que lo convierte en una entrega diferente a lo que la compañía acostumbra con anteriores juegos, dándole un matiz de novedad que será del agrado de muchos.

La región de Paldea es amplia, con muchos lugares para explorar, sin embargo, lo mejor de esto es que el juego te brinda la opción de progresar en el orden que gustes, pues tu aventura no solo será conquistar las 8 medallas de gimnasio y competir en la liga, sino que también deberás vencer a los Pokémon dominantes que esconden un gran secreto, y desmantelar una sociedad criminal llamada Team Star. Cada una de estas variantes cuenta como un arco argumental diferente, y depende de tu criterio si quieres completar primero 1 de ellos, o de todo un poco.

Esto le añade mayor profundidad a la exploración y queda ad hoc con el enorme mapa que conforma a la región, además la experiencia no es lineal y cada quién puede jugar como más le guste, cumpliendo con las misiones que desee, porque, a diferencia de otros títulos de la serie, realmente invertirás tiempo tratando de encontrar la ruta para llegar a tu destino, ya sea que te enfrentes con rutas que no podrás pasar porque hay montañas, ríos, etc, así que la forma en la que encuentres los lugares, dependerá enteramente de tu sentido de la orientación.