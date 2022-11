Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se separan tras 11 años juntos por esta razón

Uno de los matrimonios más estables del mundo del espectáculo era el de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne, sin embargo la actriz sorprendió con la noticia de su separación.

Fue durante una entrevista para el podcast “Señoras Punk” donde la famosa abrió su corazón y confesó lo duro que le está resultando el proceso.

"Ahorita estamos en una separación. He tenido unas semanas bastantes complicadas porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo. Llevamos 11 años juntos y de repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, ya no hay apoyo en ciertas cosas… de repente uno también se idealiza a la otra persona, quieres que sea de cierta forma y de repente no es, entonces ya te frustra. Hemos estado pasando por ese momento”, expresó.

La también cantante comentó que no quería que su hijo viviera lo mismo, ya que ella sufrió cuando sus padres se divorciaron.

“Yo vengo de una familia de divorcio y siempre pensé que no quería eso para mis hijos, que no quería que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí, y es difícil, no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida.

“Pero finalmente me importa que él esté bien y me importa yo estar bien, y si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es un hombre que amo, que siempre voy a amar, siempre será el padre de mi hijo”, agregó.

Echeverría mencionó que después de una señal que la vida le dio pudo tomar la difícil decisión de separarse.

“No puedo ahorita ahondar, pero de repente me llegó una fuerte el jueves pasado y dije ‘No puede ser más claro’, creo que sí es el momento de tomar una decisión para bien y para los dos. En ese proceso estamos y no ha sido nada fácil”, concluyó.