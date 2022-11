Tenoch Huerta habla del racismo en el cine; Antes de ser 'Namor' tenía "papeles de pobre, ignorante y violento"

Recientemente, todos pudimos disfrutar del estreno de Black Panther: Wakanda Forever, y a muchos impresionó no solo la trama, sino que en la cinta participó talento mexicano, como lo es Tenoch Huerta.

En el transcurso de la película pudimos darnos cuenta del porqué había sido seleccionado para interpretar el papel de “Namar”, pues su porte, rasgos y talento fueron las cualidades que lo llevaron a ser definitivamente, mundialmente reconocido.

Y aunque pareciera que todo en su vida ha sido fácil, lo cierto es que no, pues la industria cinematográfica no siempre lo trato tan bien.

De acuerdo a lo que compartió el actor, en su momento él perdió su identidad cuando comenzaba su carrera, pues constantemente estaba buscando pertenecer a una élite.

Con el tiempo, esto lo llevo a hacer un ejercicio de reflexión acerca del racismo silencioso que se vivía con el talento mexicano, e insistió en que todo era parte un sistema que empapaba todo de pequeños actos racistas que pasaban inadvertidos.

Aunado a lo anterior Tenoch también habló sobre su experiencia personal en el mundo del cine y aseguró que se dio cuenta de que era “prieto”.

“Me di cuenta de que era prieto al entrar al mundo del cine”, expresó Tenoch Huerta en entrevista con la periodista Gabriela Warkentin de W Radio, que reproduce El País.

El actor, que ha participado en series como "Narcos: México, en el personaje de Rafael Caro Quintero", consideró que, en México, el racismo es invisible “porque a diferencia del estadounidense, que segrega, el de nuestro país es integracionista y es ahí donde se esconde porque todos en apariencia y en discurso somos lo mismo: todos somos mestizos”.

También, el actor recordó que su primer gran papel en cine se lo dio Gael García Bernal con su ópera prima Déficit (2007), en ella interpretaba a un jardinero. De ahí le siguieron más de 60 producciones en Estados Unidos, México y España.

Sin embargo, dice, “siempre me daban papeles de pobre, ignorante y violento”. Hoy es distinto porque interpreta a un estelar en la nueva superproducción de Marvel Black Panther: Wakanda Forever.

“La primera vez que fui consciente de que yo era prieto es cuando llegué al cine nacional, ahí me di cuenta de que no somos iguales, vamos, ni siquiera comemos lo mismo. Yo llegaba a la mesa donde estaban los actores, productores y directores y ahí no había tortillas y ahí no había salsas picantes, pero te vas a la mesa del staff y hay un chingo de tortillas y hay chilitos toreados. Parece una cosa ridícula y tonta”, comentó.

“Pero no comemos lo mismo. Hay una actitud performativa dentro de las élites de ‘Véanme ustedes que no como lo mismo que ustedes”, comentó. Huerta reconoce que estuvo años tratando de integrarse con ese nuevo círculo. “Yo perdí mi identidad lingüística: dejé de sonar cómo sonaba, como sonó mi infancia, mi familia, mi calle y mis amigos. Empecé a vestirme como ellos, a ir a los mismos lugares que ellos, claro, ellos iban a Venice Beach y yo pues nada más a la Condesa".

“Yo le eché muchísimas ganas a integrarme, muchos años negué mi identidad, pero era muy doloroso, muy cansado y terminaba aislado porque yo no puedo pertenecer a la élite, hay una última capa en la que ya no puedo entrar porque no me eduqué en sus colegios, no pertenezco a sus familias, no habito sus espacios. Entonces, durante mucho tiempo estuve muy alejado de lo que era hasta que una amiga me dijo: ‘¿Por qué quieres pertenecer? Pertenece a tu propio grupo’”, destacó.

El actor aseguró que el veinte le cayó precisamente en una de las fiestas privadas del festival de Cannes, en un glamurosísimo restaurante del Mediterráneo. “Sonó una cumbia en ese bar mamalón y dije ‘A huevo, de Ecatepec pal mundo’. Ahí me empecé a reconsiderar, a entender que lo que yo era no tenía nada de malo, no tenía nada de qué avergonzarme, sino que había mucho de qué enorgullecerse. Pensé así está bien, abrázalo y cuídalo y ámalo, güey. Yo no vuelvo en la vida a traicionarme, no vuelvo a negar de dónde vengo y si lo vuelvo a hacer, pues tengo ahora un montón de gente a mi alrededor que me da de zapes”, concluyó.

