Shawn Mendes ya olvidó a Camila Cabello; está saliendo con una mujer de 50 años

Shaw Mendes ya le dio vuelta a la hoja y atrás dejó a Camila Cabello para comenzar una nueva historia de amor.

En redes sociales circulan fotografías en las que aparece abrazado a una mujer y aquí te contamos de quién se trata.

Su nombre es Jocelyn Miranda, es una quiropráctica y una eminencia como doctora con más de 20 años de experiencia. Entre sus pacientes hay celebridades, como Justin Bieber, Hailey Bieber y Justin Timberlake.

Todo parece indicar que Mendes también fue a su consultorio y ambos quedaron flechados, sin embargo, lo que llamó la atención fue la diferencia de edad, pues ella tiene 50 años y el cantante 23.

Y aunque el intérprete de “There's Nothing Holdin' Me Back” no ha confirmado nada, se le ha visto muy cariñoso junto a la doctora en varias ocasiones.