Jennifer Lopez anuncia el lanzamiento de "This is Me... Now", tras 8 años de su último álbum

Por fin sabemos el porqué de la misteriosa acción de Jennifer Lopez de dejar en cero sus redes sociales y con una imagen en negro como foto de perfil.

Todo se trataba de una estrategia para anunciar su nuevo proyecto musical, "This Is Me... Now", precisamente en el vigésimo aniversario del álbum, JLo dio a conocer una nueva versión del material y anunció nuevos temas que podrían ser considerados como una continuación.

El nuevo EP está programado para lanzarse en 2023, además de que marca el regreso de Jennifer a la música, después de ocho años.

“'This Is Me… Now' narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas. Un proyecto emocionalmente crudo y honesto, diferente a cualquiera que haya producido antes, ella escribe y canta sobre su vida y experiencias que resonarán en todos nosotros.

Además, estas historias autobiográficas informadas por el álbum darán como resultado otros proyectos muy personales que se lanzarán el próximo año… más detalles por venir”, se lee en el comunicado.

La lista de canciones que serán parte de “This is Me… Now”