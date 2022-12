Spotify lanza Wrapped 2022: Bad Bunny y Taylor Swift son los artistas más reproducidos del año

Spotify presentó su campaña Wrapped 2022, que consta en un resumen personalizado de los artistas, canciones, álbumes y podcasts que cada usuario escuchó más durante el año.

Y quien lidera el grupo es nada más y nada menos que Bad Bunny, quien por tercer año consecutivo fue el artista con más reproducciones a nivel mundial en Spotify. Las pistas del puertorriqueño generaron más de 18.500 millones de transmisiones en lo que va del año, y su álbum “Un Verano Sin Ti” fue el álbum número 1 con más reproducciones en todo el mundo este 2022.

Taylor Swift fue la segunda artista más reproducida de la plataforma de música, quien también es la artista femenina más reproducida del año. Su álbum "Midnights" ocupó el puesto número 4 en los más reproducidos en EU. Además, Swift es la artista más viral del año en Spotify, lo que significa que su música es la más compartida desde la plataforma a las redes sociales.

Drake, The Weeknd y BTS completaron los cinco artistas más reproducidos a nivel mundial de este 2022.

La canción más reproducida fue el éxito de Harry Styles "As It Was" con más de 1600 millones de reproducciones en todo el mundo. En el segundo y tercer puesto, respectivamente, se encuentran “Heat Waves” de Glass Animals y, por segundo año consecutivo, “Stay (with Justin Bieber)” de Kid Laroi. El cuarto y quinto lugar provienen de Bad Bunny con “Me Porto Bonito” y “Tití Me Preguntó”.

En el frente de los podcasts, el programa más popular fue, "The Joe Rogan Experience", igual que el año pasado.