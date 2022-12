 Hailey Bieber no está embarazada; revela otros problemas de salud

Hailey y Justin Bieber tienen una de las relaciones más estables de la actualidad, tanto así que su amor ha sido un ejemplo a seguir para muchas personas que pertenecen a las nuevas generaciones.

Aunque en un principio su romance inició en medio de escándalos, lo cierto es que con el tiempo han sabido demostrar que su amor es sólido y que disfrutan al máximo estar juntos.

Una prueba de lo anterior, es que ya llevan más de dos años de matrimonio, y al parecer la cuenta seguirá ya que entre ellos parece no haber problemas graves que pongan en entredicho su relación.

Debido al tiempo que llevan, en varias ocasiones se ha especulado acerca de si Hailey está lista para convertirse en madre, de hecho, recientemente se especuló que ya estaba esperando a su primer bebé, pues se hicieron populares una fotografías en donde se le veía un pequeño bulto en el abdomen.

Muy por el contrario de lo que muchos piensan, Hailey no está embarazada, de hecho contó en una entrevista que está atravesando por un tema de salud, en el cual detalla que tiene un quiste del tamaño de una manzana en uno de sus ovarios.

Hailey tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 50 millones de seguidores que desde hace tiempo lidia con un problema médico que le provoca inflamación en el vientre. “No es un bebé”, indicó de antemano en sus historias, publicando una selfie frente al espejo, con el abdomen al descubierto.

“Tengo en mi ovario un quiste del tamaño de una manzana”, reveló la modelo. “No tengo endometriosis o síndrome del ovario poliquístico”, aclaró. “Pero me ha salido varias veces un quiste en el ovario y no es divertido”, expresó sincera, visibilizando un problema que como a ella, afecta a muchas mujeres.

“Es doloroso y molesto. Me me hace sentir hinchada y me produce náuseas. Me provoca calambres y estoy muy sensible”, confesó. “En cualquier caso, estoy segura de que muchas de ustedes lo entienden y se sienten identificadas. Podemos con esto”. finalizó.

