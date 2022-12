Netflix adelanta el estreno de la temporada 4 de "You"

Una de las series más vistas en la plataforma de streaming de Netflix es “You”, una producción basada en la historia de un asesino serial, que disfraza todo lo que siente por sus víctimas con romanticismo y un fuerte sentido de sobreprotección.

Hasta el momento, la serie ha tenido tanto éxito que ya se hicieron 3 temporadas, en las cuales se le da seguimiento a los pasos de Joe Goldberg, quien es interpretado por Penn Badgley, que al acabar con una de sus víctimas, no puede quedarse solo y siempre emprende el camino en la búsqueda de una nueva mujer.

Una de las cosas interesantes que ocurren en la serie es que desde la temporada dos, todo parece que toma un giro radical, pues Joe se encuentra con una mujer muy similar a él, en el sentido de que también estudia a sus víctimas y después las asesina.

Hablamos de Love Quinn, quien en la temporada tres, para muchos, definitivamente se roba el protagonismo, ya que toma las riendas de la relación que tiene con Goldberg y hasta tienen un hijo.

Lo curioso del desenlace surge cuando Love se da cuenta de que a Joe le comienzan a interesar otras mujeres, por lo que antes de que la engañe por completo ella toma medidas únicas y desesperadas, como matarlas.

No te podemos contar el final de la temporada 3, pero lo que si te podemos decir es que te tenemos una noticia que te sorprenderá, ya que dieron a conocer que la temporada 4 de “You”, llegará antes de lo esperado.

Por la información con la que se cuenta hasta el momento, se sabe que Netflix dio la noticia de que la primera parte de la cuarta sesión llegará a la plataforma el 9 de febrero, un día antes del que estaba programada, y la segunda parte el 10 de marzo.

Un adelanto que dio a conocer la plataforma de streaming es que al parecer en los nuevo capítulos, Joe se enfrentara a un gran problema emocional, que ahora vivirá en Reino Unido y se hará llamar Jonathan Moore.

"Ya no soy el adorable gerente de una librería en Nueva York o el dependiente de una tienda en Los Ángeles o el esposo deslumbrante en los suburbios, ya no", declaró Joe en un adelanto de septiembre. "Permítame volver a presentarme. Pasé por un poco de refinamiento al cruzar el charco, y vivir en Londres me permitió enterrar el pasado, por así decirlo".

Por otra parte, el nuevo círculo de Joe en Londres está interpretado por Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman y Ed Speleers. Aunque, las fotos del set han provocado que no hayamos visto lo último de Marienne (Tati Gabrielle), la obsesión de Joe en la tercera temporada.

¿Qué tantas ganas tienes de verla?

