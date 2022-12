"Once Upon a One More Time", es el musical con canciones de Britney Spears que llega a Broadway

Un musical inspirado en Britney Spears llegará a Broadway en el verano de 2023, y podría volver locos a los fanáticos.

“Once Upon a One More Time” se estrenará en el Marquis Theatre el 23 de junio del próximo año.

La puesta en escena integrará los éxitos de la estrella pop con personajes clásicos de cuentos como Cenicienta, Blancanieves, La Sirenita y más.

Las canciones de la “Princesa del Pop” que incluyen son: "Oops I Did It Again", "Lucky", "Circus" y "Toxic".

En 2019, cuando la producción fue anunciada, Britney dijo en un comunicado que este musical formado con sus canciones era un sueño hecho realidad para ella.

"Estoy tan emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que tiene lugar en un mundo tan mágico lleno de personajes con los que crecí, a quienes amo y adoro", dijo la cantante.

El espectáculo será producido por James L. Nederlander y Hunter Arnold y dirigido y coreografiado por Keone y Mari Madrid.