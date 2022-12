Belinda aclara si tiene un romance con el empresario Gonzalo Hevia Baillères

Belinda vuelve a estar en boca de todos después de que fuera vista con el empresario Gonzalo Hevia Baillères durante la inauguración del centro comercial Mítikah en la Ciudad de México, al terminar el evento salieron con un grupo de amigos a un restaurante y no dudaron en posar para las cámaras.

Las especulaciones de que la cantante tuviera alguna relación con Hevia Baillères comenzaron a surgir por respondió tajante a los cuestionamientos.

“Tengo muchos amigos. De hecho, también Rasex, que es quien me hace el pelo, que es mi amigo, que está aquí, justo tómenlo para que no piensen que es mi novio”, expresó a los medios. “Siempre (me relacionan). Con cualquier persona que me abrace, que tenga amigos, así es. Pero bueno, yo en este momento mi vida personal la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerlo así”, añadió.

Cabe destacar que Gonzalo es el heredero de una importante tienda departamental, quien forma parte de una de las familias más ricas del país.