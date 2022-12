Céline Dion revela que se alejará de los escenarios debido a una enfermedad incurable

Céline Dion se ha caracterizado por ser una gran artista y tener una prodigiosa voz, y aunque por años hemos podido disfrutar de su música, todo parece indicar que todo terminó, pues de acuerdo a lo compartido por la cantante, ella padece de una enfermedad que le estaría impidiendo estar como siempre en los escenarios.

Por lo que se sabe, Céline padece de una enfermedad neurológica incurable, la cual le ha provocado, hasta el momento, problemas de movilidad.

Fue a través de uno de sus videos de Instagram en donde la cantante contó que los médicos le diagnosticaron "síndrome de la persona rígida", una enfermedad rara autoinmune que afecta al sistema nervioso y que ella explica que padecen "una de cada millón de personas".

"Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy", afirma Dion, reprimiendo las lágrimas.

La intérprete de "My heart will go on" explica que lleva tiempo sufriendo problemas de salud y que, hasta ahora, le ha resultado muy difícil enfrentarse a este desafío o hablar de las dificultades que está atravesando.

"Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos qué es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo", confiesa la cantante de 54 años.

Estos espasmos, explica, "afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, generándome a veces dificultades al andar". El síndrome también repercute en sus cuerdas vocales, "no dejándome usarlas como estoy acostumbrada".

En el video, que ha sido grabado en inglés y francés, la intérprete se dirige con emoción y cariño a sus seguidores, a los que dice "echar mucho de menos", y a los que espera poder volver a ver muy pronto en persona y sobre los escenarios.

