Estamos en vísperas de conocer al Game Of The Year 2022, muchos títulos han sido evaluados y nominados. Y qué mejor manera de celebrar la industria conociendo títulos inexplorados como Doraemon Story Of Seasons: Friends Of The Great Kingdom por Bandai Namco Entertainment.

Este simulador es la continuación de las aventuras de Nobita y tiene totalmente la experiencia de los pioneros del género Harvest Moon/Story of Seasons.

Historia

Nobita se encuentra viendo las estrellas con un telescopio que le prestaron durante sus vacaciones, su madre se da cuenta y comienza a llamarle la atención. Al día siguiente, viene de nuevo la mamá y lo regaña porque no se ha levantado de la cama a ayudarle con los deberes de la casa. Su papá entra a escena para entender la situación pero también sale regañado. Sin embargo, ambos padres se unen y le regañan aún más, desesperado sale corriendo de su casa, Doraemon sale en su búsqueda para tranquilizarlo.