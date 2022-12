Aislinn Derbez recuerda cuando se enteró que Eugenio Derbez no era un padre ausente y rompió en llanto

Recientemente, Aislinn Derbez conmovió a todos cuando contó una historia relacionada a su padre, Eugenio Derbez, con la cual lloró al descubrir que no fue un padre ausente como dijo su mamá.

Ella se puso muy sentimental al asegurar que por años había construido una ausencia inexistente de su papa, y que fue a los 18 años cuando descubrió la verdad que su mamá le ocultó.

Lo anterior lo compartió durante el más reciente programa de su podcast "La magia del caos", la actriz contó que la semana previa a su fiesta trató de convencer a su padre de que compraran bebidas alcohólicas, pero el actor se oponía. Recordemos que el comediante no sólo no toma alcohol, está en contra de ello.

"Juzgaba a todos los que tomaban alcohol", confesó Aislin.

El amigo de la protagonista de "A la mala" relató que después de muchos intentos la actriz consiguió que su papá admitiera el alcohol en su fiesta. "Tú me dijiste: 'Lo logré, va a haber alcohol', entonces Eugenio que es un hombre muy inteligente y tiene una buena capacidad de salirse con la suya dijo: 'Aislinn pidió que haya alcohol, pero especificó cuánto', es como a todos diles sí, pero no les digas cuánto, entonces compró un six pack de cervezas y lo puso en la mesa, 'ya hay alcohol sí o no' (dijo)". El problema era que seis cervezas obviamente no alcanzaban para los 30 invitados que había en la fiesta, lo que provocó que alrededor de 15 de sus amigos dejaran el lugar.

A pesar de que su papá no le permitió beber alcohol con sus amigos, lo cierto es que tenía para ella una sorpresa muy especial, la cual consistía en un video en donde varios famosos, incluido su papá la felicitaban.

La actriz mencionó que en aquel momento rompió en llanto al ver el material audivisual porque contenía imágenes que demostraban que su papá sí estuvo cuando nació, pues durante muchos años su mamá le hizo creer que Eugenio Derbez fue un padre ausente en sus primeros días de vida, lo que no era cierto.

"Me puse a llorar porque mi papá me hizo un video con imágenes de infancia y de todos mis amigos y toda la gente que me importaba diciéndome 'feliz cumpleaños', y de repente veo un video donde yo estaba recién nacida con mi mamá y mi papá juntos". "Lo veo y me pongo a llorar y me dicen: '¿por qué lloras?' y yo: 'Porque a mí siempre me dijo mi mamá que mi papá nunca estuvo cuando yo nací', mi papá voltea y me dice: 'pues sí estuve. No estuve el día exacto que naciste, pero fui al siguiente día porque me dio rubéola y me estaba curando, pero claro que ahí estuve, todavía estaba en el hospital tu mamá'". Aislinn añadió que se puso a "berrear" al enterarse de la verdad: "no sé por qué me afectó tanto esa historia, ¿te acuerdas que lloraba un buen?", le dijo a su amigo, que recordó que la actriz le confesó que había "construido una ausencia inexistente" de su papá.

