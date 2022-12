¡Confirmado! Henry Cavill le dice adiós para siempre a Superman

Recientemente, nos ha sorprendido la noticia de que Henry Cavill no será más Superman, a pesar de que hace unos días se rumoraba que seguiría interpretando al icónico personaje de DCU.

Fue el propio actor el que dio a conocer la lamentable noticia y utilizó sus redes sociales para de una vez por todas terminar con los rumores que giran en torno a él y el personaje.

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y son noticias muy tristes para todos”, comenzó. “Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi retorno en octubre, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, escribió.

Y agregó, “el cambio de guardia es algo que pasa. Lo respeto. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a todos quienes estén involucrados con el nuevo universo, la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Para aquellos que han estado a mi lado durante estos años… podemos estar de luto por un tiempo, pero luego tenemos que recordar… Superman sigue dando vueltas. Todo lo que él representa sigue existiendo”.

Cavill finalmente remató su mensaje con la siguiente frase, “mi turno de usar la capa ha pasado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Fue un viaje divertido con todos ustedes”, cerró.