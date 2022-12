Johnny Depp se convierte en Jack Sparrow para darle ánimos a un pequeño fan

En los últimos meses, mucho se ha especulado sobre el regreso de Johnny Depp a la saga de “Piratas del Caribe”, y aunque en la mayoría de las ocasiones esa noticia resultó falsa, en los últimas días se estarían dejando pistas de que el actor puede interpretar de nuevo a Jack Sparrow.

Cabe señalar que para el actor, el año 2022 representa su regreso a la cima del éxito, ya que de alguna manera y luego de ganar el juicio contra su ex esposa Amber Heard, está recuperando la confianza que perdió de millones de personas en todo el mundo.

Aunado a esa recuperación de confianza, Johnny poco a poco vuelve a tener proyectos cinematográficos, de música e incluso como modelo.

Y ahora, sorprende a todos la posibilidad de que regrese a uno de los proyectos que prometió no lo haría: “Piratas del Caribe”.

Y es que recientemente, en las redes sociales se hizo viral un video en donde el actor se disfraza de Sparrow para dedicárselo a un fanático.

Por lo que se sabe el actor tomó la decisión de grabarse del icónico personaje para complacer a un niño de 11 años llamado Kori, quien hace poco fue operado del corazón.

De acuerdo con una fuente de la revista People (vía JoBlo), el niño es un gran fanático de Jack Sparrow y veía las películas de Piratas del Caribe durante sus períodos de recuperación de las cirugías. El video de Make-A-Wish muestra a Depp caracterizado como el famoso pirata diciendo lo siguiente:

“Entonces, Capitán Kori, lamento mucho haberme perdido esto. Quise decirlo, olvidé decirlo, no lo dije, lo diré ahora. Diciendo, lo diré. Escuché hablar de algo de lo que hablan en la era de ahora llamado el canal de YouTube, que no entiendo, pero ¿por qué no? Entiendo que tienes un gran canal de YouTube… estaré encantado de seguir tu canal de YouTube y les diré a todos mis amigos que sigan tu canal de Youtube. Te deseo la mejor de las suertes. Soy tu fan número 1, Capitán Kori”.

El canal de YouTube de Kori, desde que subió el video, ha crecido de forma sorprendente, llegando a 180,000 suscriptores. Y un video posterior mostró que Kori tuvo una videollamada con Johnny Depp (o más bien, con Jack Sparrow).