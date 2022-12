Familia de Tabasco tiene a un cocodrilo como mascota; Se llama Coco y tiene su propia pileta

Los animales siempre nos sorprenden y más cuando no son comunes y se pueden adaptar al ritmo de vida normal, justo como la historia que te contaremos a continuación en donde un cocodrilo es el protagonista.

Resulta, que en las redes sociales se hizo viral el video de un cocodrilo que se llama coco, y lo peculiar de este caso es que el reptil se ha hecho muy amigos de una familia de humanos.

Y es que todos los días sin falta pasa a visitar el hogar de una mujer que vive en Tabasco.

Fue a través de una cuenta de Facebook en donde se compartió el momento en que una mujer, con escoba en mano, sacó al cocodrilo: “Ya todo el día te pasaste aquí. Ya mi nene hermoso, hasta mañana si Dios quiere”, son las palabras que decía la mujer mientras ahuyentaba al extraño animal.

Detras de la dama, un perrito de la raza chihuahua comenzó a ladrarle al reptil para que saliera de la cada, sin embargo, ‘Coco’ lo ignoró y siguió con su camino. En unos cuantos segundos, ‘la mascota’ dejó el lugar para volver a su hábitat. El raro suceso se viralizó en la red social de Meta, donde suma más de dos millones de reproducciones.

“Personajes a los que el diablo les tiene miedo”, “Yo con una rata me pongo loca y la doña hasta lo despide con amor”, o “y le dice " ya todo el día te pasaste aquí hasta mañana si dios quiere” yo me desmayo y al reaccionar ya no reaccionó por qué me a tragado coco!”, son algunos de los mensajes que colocaron diversos usuarios.