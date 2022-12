Ex novia de Nicky Jam sufre de alopecia por ansiedad

Génesis Aleska, exnovia de Nicky Jam, se sinceró con sus seguidores sobre el delicado problema de salud mental que padece, mismo que la ha llevado a sufrir de alopecia.

A través de sus redes sociales la modelo mostró impactantes fotografías en donde se puede observar un hueco en su cabellera.

Hace unas semanas un video de la también influencer se filtró causando polémica pues en la grabación se observa cómo le hace brujería al reguetonero para que vuelva con ella, este hecho le ha provocado inseguridad y baja autoestima.

"He tratado de mostrarles mi mejor pose y la mejor cara que puedo (como en estas primeras fotos) pero no puedo negar que he estado muy afectada emocionalmente. He estado pasando por todo este proceso en silencio, sufriendo en silencio.

"Esta soy yo actualmente... mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido el autoestima, (estoy sufriendo de alopecia) no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad", escribió junto a las instantáneas.