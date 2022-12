Disney asegura que "Piratas del Caribe 6" no está cancelada y desmiente a Margot Robbie

Margot Robbie está en la mira pública luego de que fuera desmentida por Disney al decir que la sexta entrega de “Piratas del Caribe” estaba cancelada.

Por la información con la que se cuenta hasta el momento, se sabe que Jerry Bruckheimer alzó la voz y declaró al The Hollywood Reporter que la película sigue en pie.

Y por supuesto que al darse a conocer la declaración, la versión de Margot quedó descalificada, pues el estudio refutó sus afirmaciones.

Cuando se le preguntó por qué Piratas del Caribe 6 ha sido tan difícil, Jerry Bruckheimer admitió que “todas las películas son difíciles”. Pero que en realidad se está trabajando en dos películas, incluida una con Margot Robbie. Así es como Disney ha desmentido a la estrella de Babylon.

“¡Oh, Dios! Todos los proyectos cinematográficos de Walt Disney son muy duros. Creo que estamos muy cerca en este caso, también. Tenemos un guion muy bueno. Desarrollamos dos: uno con Margot Robbie y otro con un reparto más joven. El de Margot necesita un poco más de trabajo. El del reparto más joven está cerca. Con suerte, conseguiremos sacar adelante los dos”.

Respecto a por qué Margot Robbie dijo que se había cancelado la sexta película de la saga de Disney, Bruckheimer se mostró confiado en que sea todo lo contrario. “Está viva para mí. Y también está viva para el estudio. Estoy seguro de que le decepcionó que no fuera la primera, o quizá no, porque está muy ocupada, así que podría ser una bendición empujar esto un poco. Creemos que lo conseguiremos. Es una historia muy fuerte”.

Dado que hay dos películas de Piratas del Caribe en camino, Bruckheimer afirma que “no puede responder” a la pregunta de si Disney podría traer de vuelta a Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow. “Tendrías que preguntárselo a ellos. No puedo responder a esa pregunta. La verdad es que no lo sé. Me encantaría tenerle en la película. Es un amigo, un actor estupendo y es lamentable que las vidas personales se cuelen en todo lo que hacemos”.