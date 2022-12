Piqué hace comentario sarcástico sobre la Selección Mexicana y ahora le quieren echar al Canelo

No ha pasado ni una semana, y Gerard Piqué nuevamente está en el tema de conversación de las redes sociales, y es que recientemente hizo un comentario sarcástico sobre la Selección Mexicana, situación que enfureció a miles de personas.

Por la información que se tiene hasta el momento, se sabe que el ex de Shakira despertó la incomodidad entre la afición mexicana luego de que hiciera un comentario acerca del mal rendimiento que tuvo durante su participación en el Mundial de Qatar.

Todo sucedió durante una transmisión en la plataforma Twitch, ahí el recién retirado futbolista fue cuestionado por varios streamers sobre sus proyectos en puerta y, entre la plática hizo un comentario que hirió a usuarios de la redes sociales.

"Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el 'buen rendimiento' de la selección mexicana en el Mundial", dijo en tono sarcástico despertando las risas de los comentaristas.

Aunque se trató de un comentario en tono de broma, hubo aficionados mexicanos que se molestaron y otros que también bromearon con “acusarlo” con Saúl Canelo Álvarez, quien hace unas semanas fue noticia por amenazar a Lionel Messi por una presunta falta de respeto a la playera de la Selección Mexicana.

“Ay Piqué, Canelo va por ti”, “Etiqueten a Canelo”, “Canelo escucha esto. Otro más a la lista”, “Que el Canelo no vea este clip”, “Que el Canelo ahora sí haga lo suyo jajaja” y “Llamen al Canelo por favor”, son algunos de los comentarios que generó el video que se viralizó en TikTok.