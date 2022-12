Maya Nazor habla de la ruptura que tuvo con Santa Fe Klan

Hace unos días, se dio a conocer en las redes sociales que Santa Fe Klan y Maya Nazor habían terminado definitivamente su noviazgo.

Cabe señalar que al principio la pareja no dio detalles de la ruptura, sin embargo, circuló un video en la red en donde se le vio al rapero muy afectado, al borde de las lágrimas.

Y ahora que ha pasado un tiempo, Maya Nazor ha sido quien tomó la decisión de dar la cara y compartir con sus seguidores algunos de los detalles que vivió en su relación y por la cual terminó.

Antes de entrar en el tema, es importante mencionar que tras el rompimiento, Santa Fe Klan ha asegurado que ha sido muy difícil para él lidiar con este tema, ya que no sabe como lidiar contra los ataques que le hacen a su bebé.

Justo por lo anterior, fue que Maya tomó la decisión de hablar sobre lo que pasó en su cuenta de TikTok, y ahí explicó que ambos habían tomado la decisión de separarse, pero que no lo harían del todo, pues tienen en común un hijo.

En el video corto, Nazor pidió arduo respeto para Ángel Quezada y para ella, pues lo único que ha hecho desde que es mamá “es cuidarme y cuidar a mi bebé” pues Maya solo quiere “ser una buena mamá fuerte, feliz y exitosa” por su hijo.

Asimismo, detalló que “no es justo” que aseveren cosas sin conocer lo que realmente pasó, por ello, de manera diplomática dijo que las personas “no deben opinar”.

Cabe recordar que se le juzgó mucho a la ex del rapero por supuestamente ser “interesada”, al respecto Maya mencionó que “yo no me fijo en una persona por su físico, ni por el dinero, ni por lo que hace o lo que no hace y ya se los he dicho antes”.

Entre lágrimas, la joven aseguró que las personas no saben cómo fue que el famoso y ella se conocieron y cómo se enamoraron, de forma que opinan sin saber, además que ellos mismo decidieron tener un bebé por decisión propia y no le gustaría que el menor recibiera ataques.