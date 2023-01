Angélica Rivera reaparece con un rostro más joven y divide opiniones

Angélica Rivera se ve más joven que nunca. Salieron a la luz algunas fotos de la actriz con un rostro bastante joven. ¿Qué se hizo?

Algunos aseguraron que la nueva apariencia de la gaviota era gracias a diversas cirugías estéticas, otros mencionaron el poder del maquillaje. Lo cierto es que los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

No faltó quienes la felicitaron por su aspecto y hasta mencionaron que parecía hermana de sus hijas, pero otros más no estuvieron de acuerdo, pues aseguraban que lucía un rostro 'con demasiadas inyecciones', y que incluso 'no parecía nada natural'. ¿Qué opinas?

Mira la foto que generó la polémica



El maquillista profesional Víctor Guadarrama subió una foto junto a Angélica, en donde comentó que él fue el encargado de dejarla guapísima para recibir el año nuevo.