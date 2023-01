La nueva canción de Shakira con Bizarrap tiene indirecta para Piqué y así reaccionó el exfutbolista

Después de que Shakira oficializó su separación con Gerard Piqué se ha mostrado más fuerte y resiliente que nunca, además de que no ha dejado de cosechar éxitos como es el caso de “Te Felicito” y “Monotonía”.

Ahora está por estrenar “BZRP Music Session #53” junto a Bizarrap, quien se apoderó de todos los rankings mundiales con su éxito “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52”. La ya esperada canción se estrena este 11 de enero a las 18:00 horas.

Cabe destacar que la letra de la colaboración entre la colombiana y el argentino tiene nuevamente presuntas frases dedicadas a la expareja de la cantante.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, indicaría un párrafo del sencillo musical.

Además la intérprete de “Antología” despertó rumores de música nueva con una reciente publicación donde aparece una imagen con la leyenda “Una loba como yo no está pa’ tipos como tu”, fue como muchos internautas comenzaron a deducir que esta composición tiene claras indirectas para el atleta, quien después de confirmar el rompimiento de su relación de 12 años con Shakira, se concentró en su nuevo romance con Clara Chía Martí.

Claro que el exfutbolista del Barcelona no dudo en comentar al respecto de la posible canción dedicada a él con varios emojis en su cuenta de Twitter, donde se puede ver el circo, un payaso, el carrusel y por último una rueda de la fortuna.

Los comentarios de este tweet no se hicieron esperar y muchos usuarios atacaron a Piqué.

En un circo el payaso principal eres tú”, “Uf, qué pasa ya lloras antes de que salga el tema”, “Prepárate porque mañana te entierran amigo, “Mañana te haces de goma Pique, la Reina vuelve, y mejor que nunca!”, son algunos de los comentarios que recibió en su posteo.