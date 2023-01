Nuevo tráiler de ‘Ant-Man & The Wasp: Quantumania' da un vistazo al villano M.O.D.O.K

Marvel lanzó un nuevo trailer de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ en donde nos da un primer vistazo del villano: M.O.D.O.K.

En una de las escenas se observa a un personaje que tiene una cabeza enorme, rostro metálico, ojos brillantes y pequeñas extremidades. Dichas características son únicas de M.O.D.O.K., llamado así por sus siglas en inglés que significan: Organismo Mental Diseñado Solo para Matar.

De acuerdo con los cómics de Marvel, este personaje apareció en la historieta “Tales of Suspense”, número 93, donde Iron-Man y el Capitán América luchan juntos contra los villanos de una sociedad científica llamada “Ideas Mecánicas Avanzadas”, esta organización buscaba crear a un ser con la capacidad de interpretar y almacenar grandes cantidades de datos, es decir, una supercomputadora humana, con el objetivo de crear el “Cubo cósmico”.

Este villano desarrolló varios poderes, como una inteligencia sobrehumana, ya que podía analizar millones de probabilidades es poco tiempo hasta casi adivinar el futuro. Además de controlar a personas y objetos con telequinesis, al igual que crear campos de fuerza., pero el costo fue tener una enorme cabeza que imposibilitaba la movilidad de las pequeñas extremidades.

Sin embargo, aún no se ha revelado cuál será el papel de M.O.D.O.K. en la película de ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, ni cuál será su adaptación, aunque el “Cubo cósmico” podría ser el eje central de la historia.

Aquí te dejamos el trailer de la ya esperada cinta que Marvel estrenará el 17 de febrero en cines.