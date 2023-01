Antonio de la Rúa reacciona a la nueva canción de Shakira

Shakira está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y no solo en la conversación de los internautas, también de actores, cantantes e incluso su ex, Antonio de la Rúa.

Y es que luego de que sacó a la luz su nueva canción los comentarios de apoyo no se han hecho esperar, ya que muchos consideran que la cantante colombiana está sacando todas las emociones que tenia acumuladas tras su separación con Gerard Piqué.

Cabe señalar que “Sesión Número 53” en colaboración con Bizarrap, es una de las canciones que más se han escuchado en la plataforma de YouTube en las últimas horas, al acumular ya más de 40 millones de reproducciones.

A rasgos generales, este es un tema en donde Shakira descarga todo lo que siente en contra de su ex y su actual pareja, una joven de 23 años llamada Clara Chía.

Al respecto de lo anterior, decenas de personalidades en el mundo del entretenimiento se han dado a la tarea de felicitar a Shakira por su canción, sobre todo porque se ha sincerado y expuesto verdaderamente todo lo que sucedió en los 12 años que estuvo con Piqué.

Antonio de la Rúa reacciona a la ‘session’ de Shakira y Bizarrap

Sin embargo, esta no fue la única personalidad que aplaudió a la colombiana, sino también, uno de sus exnovios, y se trata de Antonio de la Rúa con quien mantuvo una relación de 11 años y quien habría sido su última pareja antes de iniciar una relación con Piqué.

Y es que, tras haberle dado follow a la cantante colombiana un par de meses atrás, Antonio de la Rúa le dio like o me gusta a la publicación de Bizarrap y Shakira donde se comparte un clip o fragmento de la BZRP Music Sessions #53. Por lo que se señaló que aún apoya a su ex sin importar lo que haya pasado.

