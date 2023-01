¿Karma? Internautas recuerdan la vez que Shakira le habría sido infiel a Antonio de la Rúa

Shakira sigue siendo el tema de conversación en las redes sociales, y no es para menos, ya que muchos se han sentido identificados con su nuevo y rotundo éxito “BZRP Music Sessions #53”.

Debido a que la colombiana se mantiene como el foco de atención en la red, muchas son las cosas que han salido a la luz, entre ellas el pasado, el cual se relaciona a su expareja Antonio de la Rúa.

Y es que hace unos días, Antonio volvió a seguir en Instagram a la intérprete de “Monotonía” y no obstante con eso apoyó su nuevo tema al reaccionar con un corazón.

Lo anterior no paró ahí, ya que luego de que de la Rúa se hiciera presente, los internautas no tardaron en recordar la historia que tuvo con Shaki, y que desafortunadamente no terminó nada bien, al estar rodeada del rumor de una supuesta infidelidad que la colombiana habría tenido con Gerard Piqué.

Por lo que se sabe o al menos los usuarios de la red tienen muy presente, cuando Shakira aún salía con Antonio le fue infiel con quién la cambió hace un par de meses por una mujer de 23 años, llamada Clara Chía.

La historia de Shakira y Antonio

Shakira y De la Rúa se conocieron a finales de 1999 durante una cena tras la presentación de su disco "¿Dónde están los ladrones?". La propia colombiana contó después que fue amor a primera vista y desde ahí comenzó uno de los romances más mediáticos, debido a que estuvieron juntos hasta el 2011.

De hecho, en marzo de 2001 se comprometieron pero la boda nunca se realizó y hasta el momento se desconocen los motivos. Lo que es un hecho es que el argentino empezó a fungir como el manager de la cantante y fue pieza vital para que su carrera creciera en la década de los 2000.

La historia de amor comenzó a cambiar cuando en 2010, la cantante participó en el Mundial de Sudáfrica, ya que ahí fue cuando conoció a Gerard Piqué.

Por lo poco que se sabe, al parecer fue justo en esos momentos cuando ambos comenzaron a intercambiar mensajes de texto, y la conexión entre ellos habría sido tan fuerte, que solo meses después se anunció que Shakira y Antonio habían terminado de manera abrupta, esto debido a los rumores de infidelidad y de que él ya no le hacía mucho caso.

"Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales", detalló Shakira en un comunicado que ella compartió.

Después de ello comenzaron los problemas legales donde de la Rúa intentó congelar los bienes de la colombiana en 2012 y luego la demandó por 100 millones de dólares exigiendo parte de las ganancias de la cantante, aunque las dos terminaron por desecharse.

"Antonio viendo el Karma", "Si...su separación fue polémica, Antonio la ayudaba en su carrera...y éste vivía de ella puras deudas la exprimió tres veces más...", "Pues está pagando lo que ella le hizo a su ex, está pagando todo", son algunos de los comentarios que hicieron los internautas en la red.

¿Qué opinas, Shakira le fue infiel a Antonio?