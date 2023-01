Eiza González publica mensaje de apoyo a Shakira y le recuerdan su triángulo amoroso con Liam Hemsworth y Miley Cyrus

Recientemente, Eiza González fue duramente criticada en las redes sociales, luego de que publicara un mensaje de apoyo a Shakira por los sentimientos que expresa en la letra de su nueva canción.

Y es que como muchos sabrán, la cantante colombiana compartió lo que ha sentido tras su ruptura con Gerard Piqué en su éxito "BZRP Music Sessions #53".

Prácticamente, la canción habla de la decepción que el futbolista le provocó a Shakira luego de que se iniciara una relación con una joven de 23 años, llamada Clara Chía.

Relacionado a lo anterior, por supuesto que muchas personas de la industria del entretenimiento no tardaron en mandar muestras de apoyo a la ex de Piqué, como por ejemplo Eiza González, quien no solo celebró la nueva canción, también publico un mensaje en su cuenta de Twitter en apoyo a Shakira y su regreso a la música.

Y aunque ella quise ser solidaria y amable, lo cierto es que recibió cientos de críticas, ya que muchos aseguran que ella fue la “Clara Chía” entre la relación que mantuvieron en su momento Liam Hemsworth y Miley Cyrus.

“Te amo Shakira. ¡Feliz de apoyar a una latina que la está rompiendo! Feliz de que estés de regreso haciendo música”, escribió Eiza González.

Tras publicar su mensaje, varios internautas se lanzaron en su contra de la actriz mexicana pues señalaron que que ella presuntamente había tenido una relación con el actor australiano mientras él seguía casado con Miley Cyrus.

“Si usted estuvo con Liam cuando seguía casado con Miley ya no hay vergüenza, Eiza. ¿Quiere que le enseñe las fotos? ¿Quiere que le enseñe???”, le respondió una usuaria a la actriz en Twitter.

Ante la acusación, Eiza no tardó en responder y aseguró que no era cierto lo que su seguidora declaró en su tuit, y aseguró que ella nunca había sido parte de ninguna infidelidad.

“Hola! Esto es completamente incierto. Nunca en mi vida he sido parte de ninguna infidelidad. Nunca. Por favor no distorsionen información”, respondió González.