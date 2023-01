Piqué y Clara Chía estarían en crisis; aseguran que ya no viven juntos

Shakira ha ganado mucha popularidad en esta última semana, pero no solo por el éxito de su “Music Sessión 53” junto a Bizarrap, que en 7 días ha conseguido 148 millones de reproducciones en YouTube y es el debut más grande de la música en español en Spotify, sino también por las reacciones y las consecuencias que habría desencadenado la demoledora canción en la que tiró con todo en contra Gerard Piqué y Clara Chía.

Entre los reproches y comparaciones de la canción hay una parte que llamó la atención de todos y que presuntamente causó la furia de la nueva novia de Piqué, y no, no se trata de la referencia de la colombiana donde afirma que aunque "tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena", sino, se trata de la parte en la que la cantante dejó entrever que el exfutbolista intentó remediar las cosas con la intérprete, la frase dice: "contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques".

Declaraciones que habrían sentado especialmente mal a Clara Chía, que ahora tendría dudas acerca de si Piqué se habría arrepentido de dejar a la colombiana por ella y habría intentado en algún momento retomar su relación con la cantante.

Fuentes cercanas a la catalana admiten que se quedó "en shock" al escuchar 'BZRP Music Sessions #53' y, completamente sobrepasada, incluso dejó la casa que compartía con el atleta para refugiarse en la casa de sus padres, de donde apenas ha salido desde que se estrenó el tema.

Mientras tanto la barranquillera está haciendo oídos sordos a estos rumores, y retomando la normalidad tras su decisión de levantar un muro para separar su propiedad de la de los padres de Gerard y no ha dejado de compartir el buen recibimiento que los fans le dieron a su composición.