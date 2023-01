Paris Hilton ya es mamá; Así anunció el nacimiento de su primer bebé

En estos momentos, Paris Hilton es la mujer más feliz del mundo, y es que recientemente compartió en su cuenta de Instagram que ya es mamá.

En la imagen que Paris público en una de sus redes sociales se puede ver su mano sosteniendo la de un pequeño recién nacido.

La noticia llega poco más de un año después de que Hilton se casara con Carter Reum en una fastuosa boda en Bel-Air en la que la novia vistió un traje de Oscar de la Renta. "Carter y yo somos amigos desde hace más de 15 años", confesó Hilton a Vogue entonces. "Nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años y nos volvimos a encontrar en una cena de Acción de Gracias en 2019. Esa noche sentí la chispa y el resto es historia". Después de comprometerse en una isla privada en febrero de 2021, la pareja se casó ocho meses después.

Por supuesto que no solo sus seguidores se llenaron de emoción, también celebridades como Kim Kardashian, Naomi Campbell, Elle Fanning, Chrissy Teigen y Demi Lovato le mandaron todo su cariño y amor.

Algo que comentar es que Hilton ya había hablado de sus planes de tener su primer hijo por gestación subrogada, habiendo iniciado el proceso de fecundación in vitro en los meses previos al inicio de la pandemia de COVID-19.

De hecho, en una entrevista en el podcast de la periodista Mara Schiavocampo en 2021, la socialité contó que conoció a su especialista en fertilidad, el Dr. Andy Huang, a través de Kim Kardashian, y que ella y Reum ya habían comenzado el proceso de elección de nombres para el bebé.

"A lo largo de los años, siempre he buscado a mi pareja", contó Hilton a Vogue al día siguiente de su boda de 2021, "no sólo alguien con quien compartir mis sueños, sino un hombre con quien construir un futuro juntos. Buscaba a mi media naranja. Alguien que no estuviera fascinado con 'Paris Hilton', sino alguien que viera mi verdadero yo y me amara por mí misma. Alguien cariñoso y amable. Alguien que fuera el padre de mis futuros hijos. Estoy muy orgullosa de mi historia de amor con Carter, y aún más emocionada de que acabe de empezar".

