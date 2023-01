Mauricio Ochmann debuta como cantante, pese a las críticas

Mauricio Ochmann debutó como cantante con el lanzamiento de su álbum titulado “Origen” e inició la promoción con el sencillo "En Defensa Propia". Antes del estreno el actor ya había anunciado la incursión en esta nueva faceta.

“Con mucha emoción y cariño les quiero compartir mi nueva faceta como cantante, es un EP con 6 canciones titulado “Origen” estará disponible en plataformas a partir del 25 de Enero”, escribió en su cuenta de Instagram junto al detrás de cámaras de su video musical.

Y aunque él protagonista de “¿Y Cómo Es Él?” se mostró muy emocionado de su proyecto las críticas le llovieron, pues sus fanáticos le hicieron saber que lo suyo es la actuación, no el canto.

"Zapatero a tus zapatos, definitivamente buen cantante no eres, lo que sí eres es un tremendo actor". "Pero qué necesidad", "No gracias, buen intento", "Ay no por qué haces esto Mau, tan buen actor", "Como cantante es muy buen actor", fueron algunas de las respuestas que le escribieron.

Sin embargo, Ochmann se mantiene optimista y expresó, en una reciente entrevista, que ya está muy curtido en cuanto a los comentarios de redes sociales y que aunque hay gente que no le gusta como canta, habrá a quienes sí, asimismo declaró que respeta todas las opiniones que recibe.