Rompimiento con canciones: Estos famosos lanzaron temas de despecho dedicados a sus ex

Shakira lanzó “Music Sessions #53” para desahogarse por su separación con Gerard Piqué.

Adele se sinceró sobre su divorcio en el álbum “30”.

Miley Cyrus lanzó con “Flowers” hace varias referencias a la separación con Liam Hemsworth y habla del amor propio.

Taylor Swift tiene varias canciones que dedicó a sus ex entre ellas "All Too Well, The Story of Us.

Maluma lanzó “Hawái” en dedicatoria a Natalia Barulich, quien después de terminar con el reguetonero se fue a las paradisíacas islas de Estados Unidos con el futbolista Neymar.

“Ya no somos ni seremos” se dice que Christian Nodal la dedicó a Belinda tras su polémico rompimiento.

Con “MAMIII” Karol G sacó todos sus sentimientos tras las infidelidades de Anuel AA.

Justin Timberlake compuso “Cry me a river” después de que se enterara que Britney Spears le fue infiel.

En su canción “Cold Case Love” Rihanna habla sobre los malos tratos que sufrió a manos de Chris Brown.

Con “By the grace of God” Katy Perry expresa el dolor que le causó su divorcio con Russell Brand llegando a revelar que estuvo a punto de suicidarse.