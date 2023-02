La escena de baile erótico de Salma Hayek con Channing Tatum pudo haber sido mortal.

La actriz mexicana, de 56 años, le dijo a Jimmy Kimmel, en su programa nocturno, que una escena de “Magic Mike's Last Dance” resultó muy peligrosa.

Hayek narró como casi pierde la vida al grabar una escena de 'lap dance', donde ella debía moverse en el vientre del actor boca abajo.

"Estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte, pero al revés uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer. En el ensayo estuve boca abajo y casi me golpeo".

La estrella nominada al Óscar comenzó a preocuparse por un mal funcionamiento del vestuario, y fue entonces cuando las cosas empeoraron.

“Channing se aferró a mis pantalones, pero estaba realmente preocupada porque mis pantalones se estaban yendo y no podía recordar si tenía ropa interior o no en este momento”, compartió Hayek. “Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me agarré los pantalones. Él dijo, 'Levanta las manos', y yo respondí, 'No, no, no, no'”, explicó.

Recordó que hubo un momento de tensión y la producción de la cinta la alejó del actor, pues ambos comenzaron a reclamarse por el fallo en la escena.

"Todos entraron y como que me alejaron de él y él dijo: '¿qué te pasa?'. Dije: '¿Qué me pasa? Casi me matas'".

Sin embargo, la famosa había admitido previamente que la escena de lap-dance era "físicamente desafiante".

Si bien el rodaje pudo haber sido "complicado", Salma ha elogiado a Tatum por su forma de bailar y afortunadamente no pasó a mayores.