Maestra hace examen oral para enseñar inglés, pero no sabe el idioma y su evaluador tampoco

Recientemente, en las redes sociales se hizo viral la historia de una profesora que a pesar de que impartía clases de inglés no sabía nada del idioma.

Lo anterior lo compartió una internauta llamada Deisy mediante su cuenta personal del TikTok, y en el video cortó se puede ver claramente el momento en que una profesora fue expuesta al no lograr responder las preguntas que se le hacían en la lengua germánica occidental.

“No tengo un diploma que diga específicamente que lo diga, pero he estado en diplomados, pero no tengo un título en Letras y Lenguas”, fueron las palabras que dijo la mujer al ser cuestionada por un comité.

Uno de los jurados pidió la ayuda de alguien que entendiera el idioma para calificar el conocimiento de la profesora. Desafortunadamente, la maestra no logró responder los cuestionamientos que le realizaron a la hora del examen por una plaza.

La grabación finaliza antes de escuchar el resultado final del comité, mas la usuaria aseguró que “Maestra gana plaza para dar clases de inglés y no entiende el idioma”.

Hasta el momento, la grabación de los hechos ya suma más de un millón 200 mil reproducciones en la plataforma de videos cortos, donde se pueden leer mensajes como “me hizo acordar a las and yu a a?”, “Uno es americano y el otro es británico x eso no se entienden”, “Nunca me había sentido tan bien con mi nivel de inglés, hasta ahora”, o “Yo con dos semanas en duolingo”.