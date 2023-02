Aquí la lista de ganadores de los Premios Grammys 2023

La noche más importante de la música llegó y esta edición 65ª edición de los Premios Grammy estuvo llena de momentos históricos.

Comenzando por Trevor Noah, quien fue el gran anfitrión, por tercera vez consecutiva, en el escenario del Estadio Crypto.com de Los Angeles.

Después pudimos ver a los artistas más famosos desfilar en la alfombra roja desbordando glamour.

Lee también: Derroche de glamour en alfombra roja de los Grammy 2023

Bad Bunny es el primero de la noche en ponerle ritmo a los Grammy y logró poner a bailar a todos; Taylor Swift aprovechó para sacar sus mejores pasos de baile.

Ellos son los ganadores de los Grammys 2023:

Álbum del año

Harry’s House - Harry Styles

Mejor nuevo artista

Samara Joy

Record del Año

About Damn Time - Lizzo

Canción del año

Just Like That - Bonnie Raitt

Mejor interpretación pop solista

Easy On Me - Adele

Premio especial: Dr. Dre Global Impact Award

Dr. Dre es el primer ganador de este reconocimiento que lleva su nombre (entregado en el aniversario número 50 del Hip Hop)

Mejor álbum Dance/Electronic

Renaissance - Beyoncé

Mejor álbum de rap

Mr. Morale & The Big Steppers - Kendrick Lamar

Mejor álbum de música urbana

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Mejor Actuación Pop Dúo/Grupo

Unholy - Sam Smith & Kim Petras

Mejor Álbum Vocal Pop

Harry’s House - Harry Styles

Mejor canción de R&B

CUFF IT - Beyoncé

Mejor álbum latino de rock o alternativo

MOTOMAMI - Rosalía

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

Higher - Michael Bublé

Mejor interpretación de rock

Broken Horses - Brandi Carlile

Mejor canción de rock

Broken Horses - Brandi Carlile

Mejor álbum de rock

Patient Number 9 - Ozzy Osbourne

Mejor Álbum de Música Alternativa

Wet Leg - Wet Leg

Mejor interpretación de R&B

Hrs & Hrs - Muni Long

Mejor álbum de R&B

Black Radio III - Robert Glasper

Mejor interpretación de rap

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Mejor canción de rap

The Heart Part 5 - Kendrick Lamar

Mejor álbum de pop latino

Pasieros - Rubén Blades & Boca Livre

Mejor grabación Dance/Electronic

Break My Soul - Beyoncé

Mejor álbum country

A Beautiful Time - Willie Nelson