Yuridia está embarazada de su primer bebé con Matías Aranda

Recientemente, en las redes sociales circuló la noticia de que Yuridia está embarazada. Y aunque lo anterior no fue confirmado por la cantante, lo cierto es que fue una de sus amigas la que habría dado detalles sobre lo que está ocurriendo.

Cabe señalar que las dudas respecto al embarazo comenzaron luego de que cancelara varios conciertos, con la justificación de que necesitaba descansar.

Además de lo anterior, la cantante estuvo ausente por varios días de sus redes sociales, y no fue sino hasta hace una semana que regresó y compartió algunas historias con sus seguidores, en las cuales dejaba ver que se encontraba tomando una vacaciones obligatorias por motivos de salud.

Algo que llamó la atención, es que tan pronto Yuridia compartió parte de lo que estaba haciendo, una de sus amigas cercanas dio una entrevista a la revista TVNotas y ahí aseguró que la cantante estaba descansando porque estaba embarazada y que le cayó de sorpresa la noticia, pues no lo tenía programado para este año.

No obstante con lo anterior, la mujer contó que Matías Aranda siempre había querido ser papá, y que fue una de las diferencias que tuvo la pareja, pues no estaba en los planes de Yuridia volver a ser mamá. Sin embargo, a lo largo de la relación volvió a considerar la posibilidad en algunos momentos.

“Por lo que sé, durante la pandemia hubo un momento en que no se cuidaron y como no quedaban embarazados, ella se dejó de tomar las pastillas porque creyeron que ya no pegaría nunca”, dijo la amiga informante.

¿Cómo se enteró del embarazo?

Fue durante los últimos conciertos, en diciembre del año pasado, que la sonorense comenzó a sentirse mal. Se revisó con un gastroenterólogo que le mandó a hacer pruebas de sangre, las cuales indicaban que estaba embazada; luego su ginecológico se lo confirmó.

Aunque no es un embarazo de riesgo, recibió indicaciones médicas de tener los cuidados necesarios, pues sus síntomas han sido fuertes y además se le subió la presión. Su amiga señaló que esa fue la razón por la que tuvo que cancelar algunos conciertos.

En cuanto a si hará público su embarazo, su amiga agregó que “va a seguir dando conciertos y va a llegar el momento en que se le va a notar, entonces no le va a quedar de otra, pero ahorita quiere tener paz y tranquilidad, está monitoreada con sus doctores y dice que se siente bien, eso es lo importante”.

