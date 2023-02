Julieta Venegas revela que su ex la dejó por la mujer que sale en el video de la canción que él le escribió

Julieta Venegas le rompió a varios el corazón, luego de compartir lo que vivió en una de sus historias de amor, ya que lo que parecía un regalo muy especial se convirtió en el anuncio que le pondría fin a su matrimonio.

Y es que la cantante confesó en una entrevista que le dio a Yordi Rosado que su relación con Álvaro Henríquez en un principio era todo un sueño, hasta que todo se acabó cuando se enteró de que la había engañado con la mujer que sale en uno de sus videos musicales.

No obstante con lo anterior, resulta ser que dicho video pertenecía a la canción que Álvaro le había escrito y dedicado a la intérprete de "Limón y sal".

Hay que recordar que la cantautora se casó en 1998 con el integrante de la agrupación Los Tres, sin embargo, dos años después se divorciaron.

A rasgos generales lo que contó Julieta es que su relación no pudo prosperar debido a que cuando se casaron ambos vivían en diferentes países, y ninguno de los dos se mudo de sus espacios para compartir tiempo.

“De locos porque él vivió siempre en Chile, yo siempre en México, o sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos", contó durante la entrevista que le concedió a Yordi Rosado.

Durante el tiempo que estuvieron casados, la famosa cantante también contó que su entonces esposo le escribió la canción “No me falles”.

“A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción super bonita, que se llama 'No me falles' que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó", mencionó.

A pesar del duro momento, para Julieta Venegas eso es cosa del pasado y ahora mantiene una buena relación con él músico. "Ese momento fue muy doloroso, pero siento que era obvio que nos íbamos a terminar separando, si ninguno se decidía por irse al país del otro", declaró.

Otra de las cosas que para la intérprete le parece curioso, es que desde que se separó, llegó su éxito musical, pues comenzó a tener colaboraciones con diferentes cantantes y eventualmente las nominaciones empezaron a llegar a su vida

“La disquera ya no quería invertir porque no era rentable. Lo que a mí me pareció chistoso de esa etapa fue que yo entré a cuestionarme. Tuve que parar un poco”, mencionó.