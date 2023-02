“Calm Down” de Rema y Selena Gomez es la #1 de la semana en la lista Del 40 al 1 de LOS40

Con Calm down, del africano Rema, Selena Gómez rompe su silencio discográfico y ha servido para que tengamos aún más ganas de su próximo álbum, previsto para este año y del que ha dicho que será “divertido y refrescante”.

Calm down ha sido número uno de ventas en varias zonas de Europa, como Países Bajos, Suiza y Bélgica, llegó hasta el #8 en la lista oficial del Reino Unido y al #5 en la lista mundial de ventas digitales de Billboard. El prestigioso diario The New York Times la ha elegido como cuarta mejor canción del pasado año. No hay duda de que estamos ante uno de los éxitos que nos ha animado el tramo final de 2022 y que puede seguir sonando con fuerza en este flamante 2023.

