VIDEO | Snoop Dogg saca sus mejores pasos de baile al ritmo de Los Ángeles Azules

Snoop Dogg se volvió viral tras un reciente video en el que se le ve bailando al ritmo de “Nunca es suficiente” de Los Ángeles Azules y Natalia Lafourcade durante uno de sus más recientes conciertos.

Además en el clip se escucha como el público coreó la canción a todo pulmón mientras son motivados por el también empresario.

. @SnoopDogg bailando una composición de María Daniela en coautoria con @lafourcade interpretada por @angelesazulesmx 🥳 pic.twitter.com/jxX5SoKDi7 — Maria Daniela y su Sonido Lasser (@mdsonidolasser) February 1, 2023

La cantante María Daniela, quien creó el tema al lado de Lafourcade, se mostró emocionada del alcance que ha tenido la pista alrededor del mundo.

“No me deja de sorprender los lugares, personas y corazones a los que ha llegado esta canción, cada que la escucho tengo un recuerdo mental de Natalia y yo sentadas en el piso, escribiendo, riendo y tomando vino. Me queda claro que las canciones tienen alma y eso es lo que realmente conecta con la gente, nunca será suficiente el agradecimiento que le tengo a esta canción y a Natalia por supuesto”, escribió junto al video de la estrella del hip-hop.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el intérprete de “Drop It Like It's Hot” muestra su gusto, amor y respeto por la música mexicana, pues hace algunos meses se hizo viral en redes sociales un video en el que se le ve cantando “El Rey”, de Vicente Fernández.

También colaboró con la Banda MS en el tema “Qué Maldición”, unió su talento al del rapero. Alemán con “Mi tío Snoop” y con el polémico Natanael Cano en “Feeling Good”. Asimismo, también lo hemos visto bailar al ritmo de “La Chona”.