Ser madre es uno de los deseos más grandes de Billie Eilish: "Prefiero morir a no tener hijos"

Billie Eilish sorprendió a todos al confesar el gran deseo que tiene de convertirse en madre en algún momento de su vida.

De hecho, al parecer es tanto su querer, que aseguró que “prefiere morir a no tener hijos”.

Fue en una entrevista que la cantante concedió a The Sunday Times en donde expresó su sentir sobre el tener una familia en un futuro. Además de eso, habló sobre su carrera profesional y algunos aspectos de su vida privada.

A pesar de tener tan claro que quiere convertirse en madre no quita que la cantante tenga algunos miedos sobre la maternidad, ya que durante la entrevista, Billie admitió que uno de sus mayores temores es que sus hijos no la escuchen si chocan alguna vez: "Cuanto mayor me hago, más experimento cosas, y pienso, ¿qué voy a hacer cuando mi hijo piense que esto es lo correcto y yo digo, no, no lo es? Y no me haga caso".

Esta no es la primera vez que Eilish habla de la maternidad. En una entrevista para Vanity Fair en enero de 2021, la cantante ya dejó claro su deseo de ser madre: "Quiero tener hijos y quiero que esos niños tengan hijos".

