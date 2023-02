La Mole 2023, todo lo que debes saber de los primeros anuncios

La Mole 2023, una de las convenciones de cultura pop y cómics más visitadas de la ciudad de México se desarrollará el 17, 18 y 19 de marzo. Por medio de un comunicado, los organizadores han dado a conocer a los fanáticos de los cómics que para esta edición, llegarán varias personalidades internacionales.

InHyuk Lee

El artista originario de Corea que ha trabajado para Marvel, DC Comics, Boom! Studios, entre otras, mismo que ha creado más de 400 ilustraciones para videojuegos, estará presente durante el evento. Este ilustrador actualmente trabaja para Marvel produciendo portadas para títulos como Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, Wolverine, Venom, The Fantastic Four y X-Men.