Bellakath quiere ser la estrella del próximo Super Bowl y la critican

Una vez más, Bellakath es el tema de conversación en las redes sociales, y en esta ocasión no es por algo relacionado a los derechos de autor de su música, sino porque no recibió el apoyo que esperaba de sus seguidores.

Por lo que se sabe, la reguetonera habría pedido a sus fans que la apoyaran para que pudiera cantar en el Super Bowl, y al no obtener respuestas positivas se enojó con ellos y hasta les contestó, al punto de que el pleito se hizo aún mayor.

También puedes leer: Bellakath: Spotify le retira otra canción y le cierran su TikTok

Todo comenzó cuando Bellakath publicó en su cuenta de Twitter que ella quería ser la estrella del Medio Tiempo del Super Bowl del 2024. “Manifestando Gatita en el siguiente Super Bowl”.

Por supuesto que muchos al leer esto, pensaron en un principio que se trataba de una broma, pero al ver que no lo era, manifestaron su desaprobación y simplemente le dieron la espalda.

Quizá te interese: Aleks Syntek sugiere que cobren multas a los establecimientos que pongan reguetón

“Si me gusta tu música pero para un Super Bowl la neta no creo”, fue uno de los replies de sus seguidores, a lo que cantante respondió: “Tú no decides”, causando indignación entre sus seguidores. Luego comenzaron comentarios en la que la califican de “soberbia” por pedir ir a un Super Bowl, atribuyendo que no tiene un repertorio de canciones para estar en un evento de esa magnitud.

“Con solo una canción que le ha dado 5 minutos de fama a la morra y ahora se atreve a pedir eso”, “Que asco decir que quieres el medio tiempo del Super Bowl y luego de que todos lo toman con humor ella expresa que es verdad”. “No es que el peor enemigo de un mexicano sea otro, es que un mexicano con un pequeña oportunidad piensa que ya el mundo no los merece y eso reflejó lo feo que le contestaste a tus propios fans”. “No puedes contestarle así a la gente que te da de comer y menos si todos pensaron que estaba bromeando y sumándole al tema del Super Bowl para que termines pasando burla por dejar en claro que sí es verdad”, se lee.

Te recomendamos: Estudio revela que escuchar reggaetón provoca mayor actividad cerebral que la música clásica