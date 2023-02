Regé-Jean Page podría ser el nuevo James Bond y se siente halagado

Regé-Jean Page habló sobre los rumores de que será el nuevo James Bond por lo que expresó que se siente halagado por considerarlo como el agente 007.

" Es una conversación que la gente está teniendo, y es terriblemente halagador que la estén teniendo", dijo a Vanity Fair.

Sin embargo, todo podría quedar en un rumor, pues el británico, de 34 años, aseguró que por el momento tiene su vida y agenda muy ocupada.

“No tengo idea. No es algo que esté ocupando completamente mis pensamientos. Tengo suficiente en mi plato en este momento. Me preocupo por el trabajo que tengo, no por el trabajo de otras personas”, agregó.

Otros actores de la lista, que se rumora que están propuestos para Bond después de la partida de Daniel Craig son: Aaron Taylor-Johnson, de 32 años; Richard Madden, de 36; Idris Elba, de50; Tom Hardy, de 45; y Henry Cavill, 39.

Page saltó a la fama en 2020, interpretando a un apuesto duque en la primera temporada de "Bridgerton", por lo que se convierte en el favorito para interpretar a Bond, además podría tener una ventaja sobre los demás, ya que según la ciencia , es oficialmente el hombre más guapo del mundo.

Ahora sólo queda esperar que anuncien el nombre que se convertirá en el famosos agente secreto.