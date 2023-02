Responden por Clara Chía; esta es 'su versión' de ‘Sesión 53’

Después del éxito que Shakira obtuvo junto a Bizarrap con “Music Session 53” en donde le tira con todo a Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía, en redes sociales circula lo que sería una respuesta de la catalana a la colombiana.

“Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa' ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de moda. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portadas de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas”, dice la “doble” de la novia del exfutbolista.

En otra de las estrofas menciona que ambas aman la mermelada, esto debido a que, según la prensa española aseguró que la barranquillera se percató de la “infidelidad” cuando notó que alguien comía porciones de su frasco de mermelada, la cual únicamente le gustaba a ella.

“Perdón, ya cogí otro amor. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio”, es otro fragmento.

Sin embargo, a los fanáticos de la intérprete de “Monotonía” no les gustó la versión que se volvió viral y reprobaron por completo la letra.