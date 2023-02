Andrea Legarreta y Erik Rubín se separan tras 22 años de matrimonio

Andrea Legarreta y Erik Rubín decidieron, después de 22 años, separarse Fue a través de sus redes sociales que la pareja dio la noticia con un conmovedor video.

Lee también: ‘Solo Te Pido’: la nueva canción que RBD lanzará

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal…Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio”, escribieron.

Los famosos destacaron que seguirán unidos por la familia que juntos construyeron: sus hijas Mia de 17 años y Nina de 16 y que la separación es simplemente por la “transformación del amor” y no por algún pleito que no pudo solucionarse.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, agregaron.

Tanto la conductora como el cantante dejaron claro que su rompimiento es totalmente amistoso y que ambos seguirán siendo socios de los negocios que tienen y seguirán adelante con los proyectos planeados.

Aunque en este momento llevan varios mese alejados no descartaron una reconciliación.

“Hoy no sabemos que suceda con el tiempo (nadie lo sabe). Quizás nos demos cuenta que no fue la decisión correcta y la vida en una de sus vueltas nos sorprenda de nuevo”.

Lee también: Shakira y Karol G comparten la primera imagen de su nueva canción y su fecha de estreno

Finalmente pidieron respeto a su familia por lo sucedido y aseguraron que ellos están en una etapa de aceptación y en paz.