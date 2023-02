Tini lanza su nuevo éxito “Las Jordans” con mensaje para Sebastián Yatra y Aitana

Esto de hacer “canciones de la venganza” se está poniendo de moda, primero de Shakira en “Music Session 53” tiró con todo en contra de su ex Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía.

Después Miley Cyrus con “Flowers” lanzó varias referencias hacia su ex, Liam Hemsworth y ahora Tini no se quiso quedar atrás y también envió algunas frases a su exnovio Sebastian Yatra y es que era de esperarse, pues su álbum “Cupido”, es el primer material que la argentina estrena desde su separación del colombiano, en mayo del 2020, por lo que varios fans supusieron que contendría algunas indirectas para el intérprete de “Robarte un beso”.

Y justamente es en la canción “Las Jordans” en donde Tini pudo haberse referido a su noviazgo con Yatra.

“To’ el mundo preguntando ¿quién es ella? Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no. No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España” dice una de las estrofas que podría estar inspirada en su relación con el cantante y con “la de España” podría estar refiriéndose a Aitana, con quien presuntamente el nacido en Medellín tiene una relación amorosa.

Por otro lado, existen rumores de que Stoessel también podría estar refiriéndose a la actriz española Clara Galle,quien protagonizó el videoclip de “Tacones rojos”.

Sin embargo, ella no ha confirmado nada al respecto y a pesar de todo parece que ya dio vuelta a la hoja y está pasando por una de sus mejores etapas amorosas con el futbolista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul, con el que empezó un noviazgo hace más de un año.